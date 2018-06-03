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30 يوليو.. الحكم فى دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين

الأحد، 03 يونيو 2018 01:35 م
30 يوليو.. الحكم فى دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين أيمن نور -أرشيفية
كتب_ أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين للحكم بجلسة 30 يوليو المقبل.
 
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 57373 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوي، إلا أن أيمن نور، مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
 
وأضافت الدعوي أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذى يجب أن يتوافر فى أى محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.

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