مستشار أمن قومى أمريكى سابق يشيد بنهج ترامب مع كوريا الشمالية

واشنطن (أ ش أ)

أشاد توم بوسيرت، مستشار الأمن القومى الأمريكى سابقا، اليوم الأحد، بنهج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المناقشات مع كوريا الشمالية.

وقال بوسيرت، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن كل من الرؤساء الثلاثة السابقين حاولوا التفاوض مع كوريا الشمالية باستخدام استراتيجيات مختلفة، ولكن جهود ترامب للتعامل المباشر مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، يمكن أن تكون الطريقة الناجحة".

وأضاف أن جميع الانتقادات التى توجه للرئيس تفتقد التركيز على الغايات التى نحاول تحقيقها، مشيرا إلى أن الانتقادات بأن ترامب يضفى على النظام الكورى الشمالى شرعية هى فى غير محلها، وأن التركيز يجب أن يكون على نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وأردف أنه لا يعتقد أن هذا الوضع قد يتسبب فى خسارة الرئيس أى شىء، "ولذلك أعتقد أنه يفعل الصواب".

ومن المقرر أن يلتقى ترامب مع كيم جونج أون فى سنغافورة فى الثانى عشر من يونيو الجارى، وكان ترامب قد ألغى فى البداية الاجتماع بسبب ما وصفه "بالعداء المفتوح" من الزعيم الكورى الشمالى، وزار كيم يونج تشول، مسؤول كبير فى كوريا الشمالية، البيت الأبيض الأسبوع الماضى وسلم رسالة من كيم إلى الرئيس.

وقبيل القمة، قالت كوريا الشمالية إنها دمرت موقع تجاربها النووية، وبينما تمت دعوة وسائل الإعلام الأجنبية لمراقبة تفجير مرفق تحت الأرض، لم يُسمح للمفتشين النوويين بالمشاركة.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى سابقا، إن مثل هذه الإجراءات لا تؤدى إلا لتقويض الثقة قبل الاجتماع بين ترامب وكيم.