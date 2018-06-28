صور.. بوتين يستقبل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى موسكو

(رويترز)

استقبل الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مستشار الأمن القومى الأمريكى، فى الأراضى الروسية لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين، فى ظل توقعات بعقد قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ونظيره الروسى.

ويزور جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وربما الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى إطار مسعى للتمهيد لقمة بين بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وهنأ ترامب بوتين هاتفيا فى مارس بعد فوزه فى الانتخابات وقال إنهما سيجتمعان قريبا، لكن الروس شكوا منذ ذلك الحين من صعوبة التحضير لمثل هذا الاجتماع.

ووصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. والدولتان على خلاف بشأن عدد من القضايا منها سوريا وأوكرانيا واتهامات بتدخل روسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واتهامات بضلوع موسكو فى تسميم جاسوس روسى سابق فى بريطانيا فى مارس ، ولذا فإن التوقعات ليست كبيرة فيما يتعلق بالنتائج التى يمكن أن تسفر عنها أى قمة بين بوتين وترامب رغم قول ترامب قبل انتخابه إنه يرغب فى تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا والتصريحات الإيجابية التى أبداها الرجلان تجاه بعضهما البعض من حين لآخر.

وقال الكرملين يوم الثلاثاء الماضى، إنه يرغب فى إجراء مباحثات بشأن الأمن الدولى والاستقرار ونزع السلاح والمشكلات الإقليمية والعلاقات الثنائية. ولم يستبعد عقد اجتماع بين بولتن وبوتين



بوتين وجون بولتون



بوتين



جانب من اللقاء