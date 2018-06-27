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40 شركة بالبورصة تعلن عدم وجود علاقة تعاقدية بمجموعة أبراج كابيتال

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:53 ص
40 شركة بالبورصة تعلن عدم وجود علاقة تعاقدية بمجموعة أبراج كابيتال البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أكدت 40 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، على عدم وجود أى علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وشركاتها التابعة، جاء ذلك رداً على استفسار البورصة بخصوص وجود علاقة تعاقدية أو ارتباط بين الشركات ومجموعة أبراج كابيتال، بعد تصفية المجموعة ووقف استثماراتها.
 
وتضمنت قائمة الشركات المعلنة كلا من برايم القابضة للاستثمارات المالية، بنك الكويت الوطنى-مصر، أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، الوادى للاستثمار السياحى، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، مجموعة بورتو القابضة، دايس للملابس الجاهزة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الصناعات الغذائية العربية – دومتى، العربية لاستصلاح الأراضى، رواد السياحة، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى (EGREF.CA)، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القاهرة للاستثمارات والتنمية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.
 
كما تضمنت القائمة شركات عبر المحيطات للسياحة، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الدولية للصناعات الطبية – ايكمى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مجموعة عامر القابضة، سى اى كابيتال القابضة، آراب للتنمية والاستثمار العقارى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، القابضة المصرية الكويتية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، جينيال تورز، الأهلى للتنمية والاستثمار، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إعمار مصر للتنمية، آسيك للتعدين – اسكوم، دلتا للطباعة والتغليف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريللك.
 
وكانت شركة أبراج القابضة، قد أعلنت الأسبوع الماضى، عن تعيين محكمة فى جزر كايمان بي.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك بعدما تقدمت بطلب فى جزر كايمان الأسبوع الماضى لكى تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.
 
 

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