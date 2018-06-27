حصاد العرب والعالم.. أمريكا تحمل النظام الإيرانى مسؤولية مظاهرات البازار

كتب: محمد محسن أبو النور

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن المظاهرات الإيرانية التى نظمها رجال البازار "التجار" إلى جانب الموقف الأمريكى من شراء تركيا صواريخ من روسيا سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطرت تطورات المشهد اليمنى على المتابعات العربية.

الخارجية الأمريكية عن مظاهرات إيران: "لا ينبغى على أحد أن يُفاجأ"

رئيس إيران عن مظاهرات البازار : كلفت البنك المركزى بتوفير العملة الأجنبية

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ترامب سيطرح جميع القضايا فى قمة مع بوتين

واشنطن: سنوقف تسليم طائرات أف-35 لتركيا حال اشترت صواريخ روسية

الجيش اليمنى والمقاومة يسيطران على مواقع استراتيجية فى محافظتى تعز ولحج