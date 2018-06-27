واشنطن: سنوقف تسليم طائرات أف-35 لتركيا حال اشترت صواريخ روسية

واشنطن (أ ف ب)

أكد مسؤول أمريكى، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا يزال بوسعها وقف تسليم طائرات اف-35 المتطورة لتركيا، إذا اشترت منظومة صواريخ اس-400 الدفاعية.

سلمت مجموعة لوكهيد العملاقة للصناعات العسكرية الأسبوع الماضى مسؤولين أتراكاً أول طائرة اف-35 فى تكساس لكن مساعد وزير الخارجية ويس ميتشل حذر من أنه لا يزال بالامكان وقف الصفقة التى تشمل عدداً كبيراً من الطائرات.

وقال المسؤول خلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ ان الطائرات النفاثة المتطورة التى لا يرصدها الرادار ستبقى فى قاعدة جوية فى أريزونا فى حين يتم تدريب الطيارين الأتراك وهذا يعطى وزارة الخارجية الوقت للتدخل.

وقال ميتشل للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ان الولايات المتحدة "تبقى الطائرات فى عهدتها الى حين نقلها وهذا يحصل عادة بعد فترة تدريب طويلة. نعتقد أن لدينا السلطات القانونية التى تسمح لنا بوقف نقلها فى ظل بعض الظروف بما فى ذلك المخاوف الأمنية".

وأضاف "بناء على ذلك، نعتقد أنه لا يزال لدينا الوقت والقدرة للتأكد من أن تركيا لن تمضى قدماً بشأن صواريخ اس-400 قبل أن نتخذ قراراً بشأن الأف-35".

يخوض الرئيس التركى رجب طيب اردوغان الذى أعيد انتخابه الأحد وبات يتمتع بصلاحيات واسعة نزاعاً مع حلف شمال الأطلسى بشأن عدة نقاط بينها نيته المعلنة شراء ونشر منظومة صواريخ اس-400 المضادة للطائرات.

وهذا يعنى ان الدفاعات التركية لن تكون متوائمة مع أنظمة حلفائها الغربيين ويعرضها لانتهاك العقوبات الأميركية الرامية الى عرقلة تصدير الأسلحة الروسية.