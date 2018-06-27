رئيس إيران عن مظاهرات البازار : كلفت البنك المركزى بتوفير العملة الأجنبية

كتب: محمد محسن أبو النور

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه كلف وزارة الصناعة والبنك المركزى بتخصيص العملة الأجنبية ذات الصلة، وتوفير العملات الصعبة في الأسواق.



تغريدة الرئيس حسن روحانى

وأضاف روحاني من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتدوينات المصغرة: "نفعل ذلك حتى الشعب يعلم حقيقة كل شخص وحتى يعلم الشخص المسؤول عن توفير العملة الرسمية".

واختتم تغريدته بالقول: "ينبغى الإعلان رسميا عن القيمة أو التعريفة العالمية للبضائع وما يعادلها في الداخل".

واندلعت مظاهرات عارمة فى إيران صباح أول من أمس الاثنين فى عدد من بازارات (أسواق) الجمهورية احتجاجا على التردى الرهيب للعملة التذى شهدت انهيارا مروعا أمام الدولار بما معدله أكثر من 10 آلاف تومان لكل دولار واحد.