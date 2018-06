الخارجية الأمريكية عن مظاهرات إيران: "لا ينبغى على أحد أن يُفاجأ"

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الحكومة الإيرانية تبدد موارد مواطنيها، سواء من خلال مغامراتها فى سوريا أو دعمها لحزب الله وحركة حماس والحوثيين أو طموحاتها فى توسيع برنامجها النووى، مضيفا قوله: "لا ينبغى على أحد أن يفاجأ".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، فى بيان له قبل قليل تعليقا من جانبه على المظاهرات المندلعة فى إيران منذ نهار الخامس والعشرين من الشهر الجارى، أن سلوك طهران لن يحقق سوى المزيد من المعاناة للشعب الإيراني.

وتابع الوزير قوله: "كما قلت من قبل، إن استمرار الاحتجاجات فى إيران لا ينبغى أن يفاجئ أحدا، فالشعب الإيرانى يطالب قادته بمشاركته بثروات البلاد والاستجابة لاحتياجاته المشروعة".

واختتم الوزير بيانه بالقول: "نحن ندين أساليب الحكومة العقيمة عينها والمتمثلة فى القمع وسجن المتظاهرين وعدم الاستجابة للإحباط الذى يشعر به الإيرانيون. لقد مل الشعب الإيرانى من الفساد والظلم وعدم كفاءة قادته. والعالم يستمع إلى صوته".

واندلعت مظاهرات عارمة فى إيران صباح أول من أمس الاثنين فى عدد من بازارات (أسواق) الجمهورية احتجاجا على التردى الرهيب للعملة التذى شهدت انهيارا مروعا أمام الدولار بما معدله أكثر من 10 آلاف تومان لكل دولار واحد.

Store owners at Molavi shopping center in Tehran were on strike today. via @hra_news pic.twitter.com/jGYNRQESSW