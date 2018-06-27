video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية عن مظاهرات إيران: "لا ينبغى على أحد أن يُفاجأ"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:47 م
الخارجية الأمريكية عن مظاهرات إيران: "لا ينبغى على أحد أن يُفاجأ" وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الحكومة الإيرانية تبدد موارد مواطنيها، سواء من خلال مغامراتها فى سوريا أو دعمها لحزب الله وحركة حماس والحوثيين أو طموحاتها فى توسيع برنامجها النووى، مضيفا قوله: "لا ينبغى على أحد أن يفاجأ".

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، فى بيان له قبل قليل تعليقا من جانبه على المظاهرات المندلعة فى إيران منذ نهار الخامس والعشرين من الشهر الجارى، أن سلوك طهران لن يحقق سوى المزيد من المعاناة للشعب الإيراني.

 

وتابع الوزير قوله: "كما قلت من قبل، إن استمرار الاحتجاجات فى إيران لا ينبغى أن يفاجئ أحدا، فالشعب الإيرانى يطالب قادته بمشاركته بثروات البلاد والاستجابة لاحتياجاته المشروعة".

 

واختتم الوزير بيانه بالقول: "نحن ندين أساليب الحكومة العقيمة عينها والمتمثلة فى القمع وسجن المتظاهرين وعدم الاستجابة للإحباط الذى يشعر به الإيرانيون. لقد مل الشعب الإيرانى من الفساد والظلم وعدم كفاءة قادته. والعالم يستمع إلى صوته".

 

واندلعت مظاهرات عارمة فى إيران صباح أول من أمس الاثنين فى عدد من بازارات (أسواق) الجمهورية احتجاجا على التردى الرهيب للعملة التذى شهدت انهيارا مروعا أمام الدولار بما معدله أكثر من 10 آلاف تومان لكل دولار واحد.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد في دقيقة.. كيف انتصرت السعودية على إيران في موقعة أوبك؟

صور.. هل تتمكن إيران من مد أنابيب غاز حقل بارس إلى الهند؟

صور.. "أوبك" تقترب من زيادة إنتاج النفط لتعويض نقص إمدادات إيران بعد العقوبات الأمريكية.. طهران تهدد بإفساد المباحثات.. السعودية تقنع طهران بالتعاون حول سياسات الإنتاج.. و"طبخة إيرانية" فى كواليس الاجتماعات

ايران

مظاهرات ايران

احتجاجات ايران

امريكا

الخارجية الامريكية




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة