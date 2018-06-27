"الداخلية" تضبط 10 الآف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، أسفرت عن ضبط 10638 قضية وتنفيذ 838 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

وحررت أجهزة الأمن 10623 قضية سرقة تيار كهربائى، و15 قضية مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد تم تحصيل 11957 غرامة، بينها 11938 غرامة سرقة تيار كهربائى، و19 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى" تم تنفيذ 838 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.