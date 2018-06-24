"الكهرباء" تنتهى من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو بقدرة 580 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

تستعد وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لافتتاح أكبر تجمع لتوربينات الرياح على مستوى العالم بجبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات نهاية الشهر الجارى، و الذى يعد المشروع الأحدث بالشرق الأوسط وأفريقيا بتكلف بلغت 12 مليار جنيه.

وأكد المهندس أسامة نعمان، مدير محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 580 ميجا وات، أن محطة جبل الزيت تعد اكبر محطة بالعالم من حيث المساحة و عدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة.

وأضاف نعمان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" بالمحطة، أن إجمالى عدد توربينات المحطة 300 توربينة بواقع 3 مشروعات، لافتا إلى أن المشروع الأول يضم 120 توربينة باجمالى قدرات 240 ميجا وات، تم الانتهاء منه بالكامل و توصيله بالشبكة.

وأوضح نعمان، أن المشروع الثانى يضم 110 توربينة باجمالى قدرات تبلغ 220 ميجا وات و تم الإنتهاء منه أيضاً بالكامل، موضحاً أنه تم توصيل 460 ميجا وات حتى الآن و جارى الإنتهاء من توصيل 120 ميجا وات.

وتابع بأن المشروع الثالث يضم 60 توربينة إجمالى 120 ميجا وات تم الإنتهاء من تركيبهم و سيتم توصيلهم بالشبكة القومية للكهرباء خلال الشهر الجارى، مضيفا أن بنهاية المحطة سيتم ربط 580 ميجا وات من طاقة الرياح.

وأشار إلى أن التوربينات الموجدة بالمحطة من أحدث التوربينات الموجدة بالعالم وهى الأولى من نوعها فى مصر و الشرق الأوسط التى يوجد بداخلها مصاعد كهربائية لتيسير عملية الصيانة الدورية، علاوة على أن دورنها يصل إلى 16 دورة فى الدقيقة.

ولفت إلى أن موقع محطة جبل الزيت يعد من أفضل المواقع المميزة بالعالم للأستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتاً إلى أن سرعة الرياح بالموقع تصل إلى 12 متر فى الثانية و أحيانا تسجل 33 متر فى الثانية علاوة على أن الأرض مستقيمة و لا يوجد بها منحنيات أو صخور.