الادعاء الأمريكى: لا آثار لمخدر فى جثمان الطاهى الشهير أنتونى بوردين

رويترز

قال ممثل ادعاء محلى إنه لم تكن هناك آثار لمادة مخدرة فى جثمان الطاهى الأمريكى الشهير أنتونى بوردين الذى انتحر فى أحد الفنادق الفرنسية هذا الشهر.

كان بوردين (61 عاما) يقدم برنامجا تلفزيونيا على محطة (سى.إن.إن) يحمل اسم (بارتس أنون) أو (جوانب مجهولة) وكان يركز فيه على الطعام والسفر.

وكان بوردين يتحدث علنا عن تعاطيه المخدرات وإدمانه الهيروين فى مرحلة مبكرة من حياته.

وقال ممثل الادعاء أثناء عرض نتائج التحقيق أمس الجمعة "لا توجد آثار مخدرات. لا آثار لأى منتجات سامة، وإنما آثار أدوية بجرعة علاجية وآثار مشروب كحولى".

وتدرج بوردين في حياته المهنية من غسل الصحون في مطاعم نيويورك إلى شخص شهير تناول العشاء يوما مع الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما في فيتنام.

وقالت محطة (سي.إن.إن) إنه شنق نفسه فى غرفة بفندق قريب من ستراسبورج فى فرنسا حيث كان يعد حلقة من برنامجه التلفزيونى.