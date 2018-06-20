حصاد الحوادث.. ضبط المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت محاكم مصر اليوم وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات هامة، بعض القرارت تعلقت بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام ومنها:

تأجيل محاكمة بديع و67 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لـ 22 يوليو

محمد بديع

تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمين بضرب كمين المنوات لـ28 يونيو

المستشار محمد شيرين فهمى

تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي لـ 27 يونيو

محكمة لنظر القضايا

الداخلية تضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل الاجتماعى

وزارة الداخلية

مساعدو وزير الداخلية يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة

مساعدو وزير الداخلية يتفقدون المواقف

العثور على 3 جثث لربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور