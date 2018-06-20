video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:30 م
الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى ضبط عدد من القائمين على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عقب بدء اللجان عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهواتف المحمولة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة ومتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد كافة الصفحات التى تقوم بنشر الأسئلة والإجابات الخاصة بالامتحانات أو الإخلال بمنظومة الامتحانات.

 

ورصدت المتابعة قيام الصفحات المسماة بـ "شاومينج بيغشش ثانوية عامة - ثورة التعليم الفاشل-شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2018" بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، والمجموعة المسماة بـ(okmmo) عبر تطبيق "واتس آب"بنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية عقب بدء اللجان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات وهم " شريف.ر.ع" طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة و"محمود.م.ع" طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية و"محمد.ص.ف" "طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط و"محمد.أ.ع،"حاصل على بكالوريوس تجارة" ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية و"على.ص.ع طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية و"محمود.ع.ج،" طالب"ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم أجهزة هواتف محمولة بفحصهم تبين وجود دلائل تشير إلى إدارتهم لتلك الحسابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الجيزة: إعلان درجات تنسيق الثانوية العامة غدا الخميس

تعرف على درجات القبول فى المدارس الثانوية العامة والفنية بشمال سيناء

اليوم.. طلاب علمى يؤدون امتحان التفاضل والتكامل والتوحيد بالثانوية الأزهرية

وزارة الداخلية

تسريب الامتحان

الثانية العامة

اخبار مصر

الغش

التربية و التعليم




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة