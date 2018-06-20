الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى ضبط عدد من القائمين على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عقب بدء اللجان عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهواتف المحمولة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة ومتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد كافة الصفحات التى تقوم بنشر الأسئلة والإجابات الخاصة بالامتحانات أو الإخلال بمنظومة الامتحانات.

ورصدت المتابعة قيام الصفحات المسماة بـ "شاومينج بيغشش ثانوية عامة - ثورة التعليم الفاشل-شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2018" بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، والمجموعة المسماة بـ(okmmo) عبر تطبيق "واتس آب"بنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية عقب بدء اللجان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات وهم " شريف.ر.ع" طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة و"محمود.م.ع" طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية و"محمد.ص.ف" "طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط و"محمد.أ.ع،"حاصل على بكالوريوس تجارة" ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية و"على.ص.ع طالب" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية و"محمود.ع.ج،" طالب"ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورين بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم أجهزة هواتف محمولة بفحصهم تبين وجود دلائل تشير إلى إدارتهم لتلك الحسابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.