مساعدو وزير الداخلية يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قيادات وزارة الداخلية مداهمة مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة الجديدة، حيث قاد مديرو أمن "القاهرة، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، الوادى الجديد، أسيوط، السويس، سوهاج، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، الأقصر" جولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات، وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب وإلتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تواكبًا مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود.

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروج عن القانون.