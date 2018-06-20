video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 03:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مساعدو وزير الداخلية يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:06 م
مساعدو وزير الداخلية يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة حملات على المواقف
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

واصل قيادات وزارة الداخلية مداهمة مواقف السيارات لضبط تعريفة الأجرة الجديدة، حيث قاد مديرو أمن "القاهرة، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، الوادى الجديد، أسيوط، السويس، سوهاج، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، الأقصر" جولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات، وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب وإلتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب تواكبًا مع الزيادة الجديدة المقررة على أسعار الوقود.

 

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروج عن القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط كميات من المخدرات فى مداهمات أمنية بـ4 محافظات

تعريفة الاجرة

موقف السيارات

تحريك اسعار الوقود

اخبار الحوادث




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة