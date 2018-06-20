العثور على 3 جثث لربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور، حيث عثر عليهم الزوج مفارقين الحياة بعد عودته للشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها الكبرى تبلغ من العمر 14 عاما والثانية تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة.

وانتقل الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيري الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة لمسرح الجريمة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.