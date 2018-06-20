video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 20 يونيو 2018 02:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

العثور على 3 جثث لربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور

الأربعاء، 20 يونيو 2018 01:07 م
العثور على 3 جثث لربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل وابنتيها مقتولين داخل شقتهم ببولاق الدكرور، حيث عثر عليهم الزوج مفارقين الحياة بعد عودته للشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتيها الكبرى تبلغ من العمر 14 عاما والثانية تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة.

وانتقل الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيري الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة لمسرح الجريمة،  وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر

جريمة قتل

قتل أسرة

قسم بولاق الدكرور

أمن الجيزة




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة أسبوعين

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

"الصحة" تدرج أول طعم بـ"الحقن" ضد شلل الأطفال أول يوليو.."الطب الوقائى": ضخ 4 مليون و200 ألف جرعة خلال 15 يوما بمكاتب الصحة.. علاء عيد: الجرعة لأطفال الـ4 شهور مرة واحدة فقط.. ويؤكد تأمين وصولها للمحافظات

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

رئيس السكة الحديد: عازمون على إعادة تطوير خط "سفاجا _ أبو طرطور".. سيد سالم: القطاع الخاص ينفذ المشروع تحت إشراف الهيئة لخدمة المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان.. ويؤكد: نزود المشغل بالجرارات والفنيين

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

المنتخب يحارب "البعوض" فى فولجوجراد قبل مواجهة السعودية

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

أكلة لها تاريخ.. "الويكا" توجت موائد المصريين ومحفورة على جدران المعابد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة