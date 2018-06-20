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تأجيل محاكمة بديع و67 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لـ 22 يوليو

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:50 ص
تأجيل محاكمة بديع و67 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" لـ 22 يوليو محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و67 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 22 يوليو لعرض الأحراز .

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمود الربيعى وعماد المغربى وسكرتارية عصام سليم.

 وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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