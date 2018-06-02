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القومى للمرأة يهنئ الرئيس بولايته الثانية ويؤكد: يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة

السبت، 02 يونيو 2018 01:45 م
القومى للمرأة يهنئ الرئيس بولايته الثانية ويؤكد: يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمراة
كتب محمود راغب
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توجه المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب عن ولايته الثانية كرئيس للجمهورية.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها وفخرها بمناسبة تجديد الشعب المصري الثقة في الرئيس لتولى ولاية ثانية ، مشيرة إلى أن الرئيس يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة وأحلام وتطلعات الجميع نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ، مضيفة أن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية أن تخطو خطوات ثابته نحو تحقيق النمو و الاستقرار .
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية ولكننا كمصريين ندرك صعوبة التحدى وثقتنا الكبيرة في الرئيس القائد للعبور بنا إلى بر الأمان ، مشيرة إلى أن الرئيس أثبت خلال ولايته الأولى انحيازه للمواطن المصري البسيط ، مؤكدة أنه يسعى بكل اخلاص نحو إعادة مكانة ودور مصر الذى تستحقه في جميع المحافل الاقليمية والدوليه .
 
كما توجهت الدكتورة مايا بالشكر والتقدير إلى الرئيس على توجيهه التحية للمرأة المصرية خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم على دورها إلى جانب أفراد أسرتها في خوض معركة التنمية والبناء وزراعة الخير وصناعة المستقبل ورسم الغد طريقا لكي نحقق حلما وطنيا نحو دولة مصرية حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية ، فتحية لرئيس يعلم ويقدر أن من تتحمل البناء والتنمية هى المرأة المصرية .
 
 

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