موجز 10 مساء.. النيابة العامة الإيطالية توافق على تسليم مصر الآثار المضبوطة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وافقت النيابة العامة الإيطالية على طلب الإنابة القضائية المرسل من المستشار نبيل صادق النائب العام، بشأن تسليم القطع الأثرية المضبوطة فى إيطاليا.

وافقت النيابة العامة الإيطالية على طلب الإنابة القضائية المرسل من المستشار نبيل صادق النائب العام، بشأن تسليم القطع الأثرية المضبوطة فى إيطاليا.

سجل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، هدف الفراعنة الأول فى مرمى منتخب روسيا من ركلة جزاء فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج، فى إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا، لتصبح النتيجة 3/1.

يشهد مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج، مركز بسيون بمحافظة الغربية، تجمع المئات من أبناء القرية لمتابعة مباراة منتخب مصر وروسيا فى كأس العالم، والتى يشارك فيها لأول مرة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بعد غيابه عن المباراة الأولى للمنتخب أمام أورجواى.

فى أول صورة تجمع آل ساويرس، ينفرد اليوم السابع بنشر صور تواجد رجال الأعمال الثلاثة نجيب ساويرس وسميح ساويرس وناصف ساويرس فى مدرجات استاد مباراة مصر وروسيا فى سان بطرسبورج فى المباراة التى تنطلق بعد دقائق فى كأس العالم.

ينشر "اليوم السابع" فيديو يشرح لحجاج بيت الله الحرام المطلوب منهم في البصمة الحيوية، وذلك بعدمت قررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الاعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

أعلنت وزارة الداخلية، حالة التأهب القصوي بالشوارع والميادين، ونشرت مديريات الأمن خدمات ملاحظة الحالة بمحيط المقاهى بالقاهرة الكبرى والمحافظات، ومنطقة وسط البلد، وبالمناطق الشعبية، وتم الدفع بالتشكيلات الأمنية، ورجال المباحث، وقوات الأمن، والمجموعات القتالية المسلحة، ومجموعات فض الشغب، والأمن الجنائى.

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوي، 15 يوما علي خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة.

أحرز دزوبا لاعب منتخب روسيا، الهدف الثالث لفريقه فى مرمى منتخب مصر، فى الدقيقة 62 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج، فى إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.

سجل أحمد فتحى لاعب منتخب مصر، هدف بالخطأ فى مرماه لصالح منتخب روسيا فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج، فى إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.

أكد الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أن المنتخب الوطنى الأكثر استحواذًا على الكرة فى الشوط الأول من مواجهة نظيره الروسى، والذى انتهى بالتعادل السلبى على ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.

انطلقت النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم روسيا 2018 وشهدت على المزيد من الأحداث والنتائج المثيرة طوال منافسات الجولة الأولى التى اختتمت منافساتها مساء اليوم، الثلاثاء، بلقاء السنغال وبولندا الذى أقيم بين الطرفين على ملعب "أتكريت أرينا". ويرصد "اليوم السابع" حصاد الجولة الأولى لمنافسات المونديال فى النقاط التالية.