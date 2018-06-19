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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:01 م
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تجديد حبس 6 من التراس الأهلى 15 يوما فى أحداث شغب "الأهلي ومونانا"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:13 م
تجديد حبس 6 من التراس الأهلى 15 يوما فى أحداث شغب "الأهلي ومونانا" أعمال شغب الالتراس
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس  6 متهمين بألتراس أهلاوي، 15 يوما علي خلفية التحقيقات  في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة.

ووجهت النيابة إلي المتهمين فى القضية  رقم 487 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن  القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

 


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