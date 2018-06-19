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فيديو.. تعرف على كيفية سحب البصمة الحيوية للحجاج

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:35 م
فيديو.. تعرف على كيفية سحب البصمة الحيوية للحجاج الحجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يشرح لحجاج بيت الله الحرام المطلوب منهم في البصمة الحيوية، وذلك بعدمت قررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الاعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.
 
 
واكدت الداخلية، على أنه للاستفسار والاستعلام يرجى الاتصال على رقم (0227983000) أو الخط الساخن رقم (16161).
 
 
جاء ذلك فى ضوء إضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م)، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.

 


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