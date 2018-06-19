فيديو.. تعرف على كيفية سحب البصمة الحيوية للحجاج

ينشر "اليوم السابع" فيديو يشرح لحجاج بيت الله الحرام المطلوب منهم في البصمة الحيوية، وذلك بعدمت قررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجارى حتى يوم 1 يوليو القادم عدا يوم 29 يونيو مع الوضع فى الاعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.