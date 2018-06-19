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النيابة العامة الإيطالية توافق على تسليم مصر الآثار المضبوطة بإيطاليا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:31 م
النيابة العامة الإيطالية توافق على تسليم مصر الآثار المضبوطة بإيطاليا المستشار نبيل صادق النائب العام
حازم عادل
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وافقت النيابة العامة الإيطالية على طلب الإنابة القضائية المرسل من المستشار نبيل صادق النائب العام، بشأن تسليم القطع الأثرية المضبوطة فى إيطاليا.

وأصدر النائب العام قرارا بإيفاد أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام للإشراف على إجراءات التسليم.

فيما تم تكليف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى إيطاليا لاستلام الآثار المضبوطة.
وافقت النيابة العامة الإيطالية بساليرنو علي طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصرى المستشار نبيل أحمد صادق بشأن تسليم القطع الأثرية المصرية التي تم ضبطها في إيطاليا .
 
وأصدر النائب العام قرار بإيفاد احد أعضاء  النيابة العامة بمكتب النائب العام للإشراف علي اجراءات التسليم 
 
ومن جانبه كلف وزير الاثار المصرى الدكتور خالد العناني الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار بالتوجه إلي ايطاليا لاستلام الاثار المضبوطة.

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