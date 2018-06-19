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فى أول صورة تجمعهم.. نجيب وناصف وسميح ساويرس يدعمون مصر أمام روسيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:59 م
فى أول صورة تجمعهم.. نجيب وناصف وسميح ساويرس يدعمون مصر أمام روسيا نجيب وسميح وناصف ساويرس فى ملعب مباراة مصر وروسيا
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فى أول صورة تجمع آل ساويرس، ينفرد اليوم السابع بنشر صور تواجد رجال الأعمال الثلاثة نجيب ساويرس وسميح ساويرس وناصف ساويرس فى مدرجات استاد مباراة مصر وروسيا فى سان بطرسبورج فى المباراة التى تنطلق بعد دقائق فى كأس العالم.


نجيب وسميح وناصف ساويرس فى ملعب مباراة مصر وروسيا 

نجيب وسميح وناصف ساويرس فى ملعب مباراة مصر وروسيا 

نجيب وسميح وناصف ساويرس فى ملعب مباراة مصر وروسيا 

نجيب وسميح وناصف ساويرس فى ملعب مباراة مصر وروسيا 

نجيب وسميح وناصف ساويرس فى ملعب مباراة مصر وروسيا 

نجيب وسميح وناصف ساويرس فى ملعب مباراة مصر وروسيا 

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