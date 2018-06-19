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محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تعريفة الأجرة الجديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:08 م
محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تعريفة الأجرة الجديدة عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد محافظ القاهرة موقف عبد المنعم رياض، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها.

وطالب المحافظ اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات المجاورة لتوحيد تسعيرة الخط الواحد في الجانبين لمنع حدوث مشاكل بين السائقين والركاب.

وطالب المحافظ المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة ضد سائقها.

وطلب الركاب المتواجدين بموقف عبد المنعم رياض من محافظ القاهرة زيادة عدد السيارات العاملة علي بعض الخطوط خاصة التي تربط التبين وحلوان والقطامية بوسط المدينة.

وأضاف المحافظ أن السائقين الذين يقومون بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة أو يقومون بمخالفة خطوط السير المحددة أو تجزئة خط السير يتم سحب التراخيص منهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة .

وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من طباعة الاستيكرات الموضحة لتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضعها في مكان ظاهر علي الزجاج الامامي والخلفي للسيارة مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف مشيراً الي ان القاهرة بها 17 موقف رسمي لسيارات السرفيس و4 مواقف لسيارات الاقاليم  تخضع لسيطرة كاملة من المحافظة . 

ولفت المحافظ إلى أن اللجان الثلاثة التي شكلتها المحافظة للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الركوب المحددة مستمرة في عملها مشيراً الي ان اللجنة الأولي برئاسة اللواء عمر جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة  تقوم بفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة ، والثانية برئاسة اللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم تقوم بمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف  في حين تعمل اللجنة الثالثة برئاسة اللواء ابراهيم عوض مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة علي التأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أي شكاوي وكذلك متابعة عمليات البيع فى محطات الوقود ومخازن انابيب البوتاجاز .

وأشار عبد الحميد إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى المواطنين من محاولة بعض سائقى السرفيس المغالاة فى تعريفة الركوب ويتم التعامل معهم على الفور من جانب رجال المرور وجهاز النقل الجماعى بالقاهرة والمتواجدين على مدار اليوم بالكامل بالمواقف الرئيسية والعامة سواء التابعة لمواقف الاقاليم أو التابعة لسيارات السرفيس  .

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