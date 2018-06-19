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القبض على شاب بالشرقية لطعنه طفل بمنجل بعد تسلقه نخلة لحصد البلح

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:05 ص
القبض على شاب بالشرقية لطعنه طفل بمنجل بعد تسلقه نخلة لحصد البلح الطفل
الشرقية- فتحية الديب
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تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بإصابة طفل بجروح وطعنات سطحية بحلقه من قبل شاب عقابا له لتسلقه نخلة لحصد البلح، بقرية دهمشة مركز مشتول السوق بالشرقية، تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة قررت حبسه.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " فؤاد س ع" 15 سنة مقيم دهمشة دائرة مركز مشتول السوق، للمستشفي العام مصابا بطعنات وجروح.
 
تبين من التحقيقات، أثناء قيام المجني عليه بتسلق نخلة بأرض زراعية، لالتقاط البلح، قام نجل صاحب الأرض بالتعدي عليه، بمنجل، وإحداث إصابته، وقام الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث مشتول السوق،  بضبط المتهم، وبعرضه علي النيابة قررت حبسه.
 
 
 

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