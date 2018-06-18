ترامب يتهم الشعب الألمانى بالانقلاب على قادته فى خضم الجدل حول الهجرة

(أ ف ب)

دخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على خط الأزمة السياسية الدائرة فى ألمانيا حول ملف الهجرة معتبرا أن الألمان "ينقلبون" ضد المستشارة إنجيلا ميركل بسبب هذه المسألة.

وكتب ترامب فى تغريدة "الشعب الألمانى ينقلب على قادته فيما تهز الهجرة التحالف الهش أساسا فى برلين. معدل الجريمة فى ألمانيا مرتفع جدا. خطأ كبير فى كل أنحاء أوروبا السماح بدخول ملايين الأشخاص الذين غيروا لهذا الحد وبعنف ثقافتهم"، مؤكدا ان الولايات المتحدة لن تقوم بالمثل.

من جانبها رفضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مهلة أسبوعين حددها لها وزير الداخلية للتوصل إلى حل أوروبى لأزمة الهجرة.

وأعلن حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى حليف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين أنه سيقرر إذا كان سينفذ خطة للحد من الهجرة عند الحدود الألمانية ويخاطر باستقرار ائتلافها الذى تشكل قبل 3 أشهر.

وتصاعدت المواجهة بشأن الهجرة بين ميركل وحلفائها من الحزب المحافظ خلال الأسبوع الأخير لكن ظهرت بوادر يوم الأحد على احتمال التوصل إلى حل وسط عندما قال وزير الداخلية هورست زيهوفر الذى يترأس حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى إن بالإمكان تجاوز الخلاف.