المعمل الكيميائى يحدد مصير شقيقين ضبط بحوزتهما كيلو حشيش بالزيتون

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الزيتون الجزئية خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير فنى حول واقعة القبض على شقيقين وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهمين. وألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، القبض على كلا من "احمد ح م" 38 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح" والمقضى فيها بالحبس شهرين، وشقيقته "منى ح م" 40 سنة، ربة منزل، لمزاولتهم نشاطا إجراميا غير مشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من منطقة محطة الزيتون، مكانا لنشاطهما الإجرامى.

ومن خلال الأكمنة، تمكن النقيب سليمان أحمد سليمان، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم ج أ 4546 ماركة ميتسوبيشى لانسر سوداء "ملك وقيادة الاول"، وعثر بداخل السيارة على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو، طبنجة صوت، مبلغ مالى 1000 جنيه، 4 هواتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والطبنجة الصوت بقصد الدفاع والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.