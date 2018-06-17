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الأمن العراقى يعتقل داعشيا مطلوب فى قضاء تلعفر

الأحد، 17 يونيو 2018 12:02 ص
الأمن العراقى يعتقل داعشيا مطلوب فى قضاء تلعفر الأمن العراقى
(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، اعتقال أحد الإرهابيين من تنظيم داعش فى قضاء تلعفر.

وقال المتحدث فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 قامت بعملية نوعية بعد معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من استدراج أحد الإرهابيين واعتقاله فى ناحية زمار التابعة إلى قضاء تلعفر.

وأضاف أن المعتقل من الذين شاركوا مع عصابات داعش الإرهابية باقتحام مركز شرطة ناحية زمار وقام بنفسه بحرق بناية المركز كاملة مع العجلات المتواجدة فيه، مشيرا إلى أنه مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية فى مناطق متفرقة من العراق.

 


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