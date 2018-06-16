مصرع عاطل بجرعة مخدرات زائدة داخل شقته بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى عاطل مصرعه، إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة وتعفن جثته داخل منزله.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه إخطارا من مأمورقسم شرطة أول المنتزه من إدارة شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقه بالعقار رقم 38 شارع وديع باشور – منطقة السيوف.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ووجود جثة قاطنها م ر ع 42 سنة عاطل في الوضع جالساً أعلى مقعد بصالة الشقة، يرتدي كامل ملابسه .. في حالة تعفن رمي وعثُر بجوار الجثة على 2 سرنجة بها آثار دماء وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ومنافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبه .

وبسؤال شقيقه أ ر ع 39 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم منطقة الرأس السوداء .. دائرة القسم أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن شقيقه كان يُقيم بمفرده ومعتاد تعاطي المواد المخدرة، ورجح وفاته لتعاطيه جرعة زائدة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار النيابة العامة ،وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وأخطر قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.