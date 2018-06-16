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اعتقال "إرهابى" استولى على أسلحة قوات عراقية عند دخول داعش للموصل

السبت، 16 يونيو 2018 12:00 ص
اعتقال "إرهابى" استولى على أسلحة قوات عراقية عند دخول داعش للموصل القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال أحد الإرهابيين استولى على أسلحة القوات الأمنية عند دخول "داعش" للموصل.

وقالت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "مجموعة فى الفرقة 15 بالاستخبارات العسكرية وضمن عملياتها القائمة على ملاحقة ما تبقى من فلول داعش وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين ممن قاتلوا مع عصابات داعش الإرهابية وأول من قام بالاستيلاء على أسلحة القوات الأمنية عند دخول داعش لمدينة الموصل وتسليمها لهم".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش فى عدد من المناطق، تتمكن خلالها من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية.

 


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