لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يصافح أبناء الشهداء بعد أداء صلاة العيد بمسجد المشير

كتب سمير حسنى

فى لفتة إنسانية معتادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مغادرة الرئيس مسجد المشير طنطاوى، مداعبة الرئيس ومصافحته لأبناء الشهداء، الذين دعاهم السيسي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك إلى جواره.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.

وأم المصلين فى صلاة العيد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية.

شهد مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة حضور أبناء الشهداء، من رجال الجيش والشرطة، مرتدين الزى العسكرى، تلبية لدعوة الرئيس السيسي لهم لأداء صلاة عيد الفطر المبارك إلى جواره.