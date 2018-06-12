video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:22 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

غرفة عمليات التعليم تعلن نتائج اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:42 م
غرفة عمليات التعليم تعلن نتائج اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي -أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018 في مادة اللغة الأجنبية الأولى: (الإنجليزية – الفرنسية - الألمانية).

وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الأولى (603.387) طالبًا/ طالبة هم على النحو التالي:

*     عدد طلاب اللغة الإنجليزية (601,428) طالب/ طالبة.

*     عدد طلاب اللغة الفرنسية (1953) طالب/ طالبة.

*     عدد طلاب اللغة الألمانية (6) طلاب.

وأعلن  الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد ومنضبط حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد (5) حالات نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و (2) حالة غش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا، و (3) حالات استخدام جهاز الهاتف المحمول وسماعة بلوتوث ، و(3) محاولة غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول وتطبيق "الواتس آب" وعلى النحو التالى:

•      اللجنة رقم (1127) بمقر مدرسة الاتحاد العربى الحديثة التابعة لإدارة شرق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط الطالب (م.ح.م.ح) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، كما تم بذات اللجنة ضبط الطالب (م.س.ع.أ.ب) وبحوزته هاتف محمول محمل عليه أسئلة وإجابات تخص المادة داخل دورة المياة.

•      اللجنة رقم (1331) بمقر مدرسة بطرة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط الطالب (أ.أ.إ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

•      اللجنة رقم (903) بمقر مدرسة طه حسين الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية حيث تم ضبط الطالبة (إ.م.إ) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

•      اللجنة رقم (99) بمقر مدرسة المستقبل الإعدادية ص للبنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالب (م.م.س.ب) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

•      اللجنة رقم (1595) بمقر مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية حيث تم ضبط الطالبة (د.س.ع.أ) خلال محاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول وتلقي إجابات عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

•      اللجنة رقم (481) بمقر مدرسة الشهيد خالد مصطفى ب. بنات التابعة لإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف حيث تم ضبط الطالب (أ.م.ي) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

•      اللجنة رقم (1876) بمقر مدرسة دير مواس الثانوية التجارية التابعة لإدارة دير مواس التعليمية بمحافظة المنيا حيث تم ضبط الطالب (ن.أ.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

•      اللجنة رقم (1902) بمقر مدرسة ديروط الثانوية للبنين التابعة لإدارة ديروط التعليمية بمحافظة أسيوط حيث تم ضبط الطالب (ح.ز.ع) خلال محاولة الغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول عبر تطبيق "الواتس آب" وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

•      اللجنة رقم (633) بمقر مدرسة منوف الثانوية الرياضية للبنين التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية حيث تم ضبط الطالب (م.م.أ) خلال محاولته الغش باستخدام سماعة بلوتوث وتم التحفظ على السماعة والهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

•      اللجنة رقم (387) بمقر مدرسة الشيخ زايد الرسمية للغات التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية بمحافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالبة (هـ.م.ر) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

•      اللجنة رقم (1821) بمقر مدرسة العدوة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة العدوة التعليمية بمحافظة المنيا حيث تم ضبط الطالبتين (أ.ع.م)، (أ.ج.ع) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وجهاز الهاتف المحمول أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبتين المذكورتين.

•      اللجنة رقم (2007) بمقر مدرسة ساقلته الثانوية للبنين التابعة لإدارة ساقلته التعليمية بمحافظة سوهاج حيث تم ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته أداء الامتحان بدلاً من الطالب (م.أ.م) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

•      اللجنة رقم (1980) بمقر مدرسة المراغة الثانوية الجديدة التابعة لإدارة ساقلته التعليمية بمحافظة سوهاج حيث تم ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته أداء الامتحان بدلًا من الطالب (م.ع.م.أ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أعلن حجازي أن ما ورد بتقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر قد تضمن أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفي سياقٍ متصل أعلن حجازي أنه قد تم الانتهاء من أعمال التقدير لمادة  اللغة العربية والتي قام الطلاب بأداء الامتحان فيها بإجمالي عدد (588,463) طالبًا/ طالبة، وسوف يتم الإعلان غدًا عن النسبة المئوية للنجاح عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من رفعها على موقع الوزارة.

جدير بالذكر أنه من المقرر إيقاف سير الامتحانات وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وسوف تستأنف الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018 حيث سيؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (368,349) طالبًا/ طالبة بينما سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد (254,508) طالبًا/ طالبة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم مطمئنة الطلاب: نقبل جميع الإجابات فى امتحان الإنجليزى طالما صحيحة

"عمليات تعليم سوهاج" ترصد قيام مندوب أدوية بدخول الامتحان بدلا من شقيقه

التعليم: اتخذنا إجراءات رادعة لمواجهة الغش.. والغشاشون يبحثون عن حيل جديدة

امتحانات الثانوية العامة

رضا حجازي

امتحان اللغة الإنجليزية




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة