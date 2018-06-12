غرفة عمليات التعليم تعلن نتائج اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018 في مادة اللغة الأجنبية الأولى: (الإنجليزية – الفرنسية - الألمانية).

وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الأولى (603.387) طالبًا/ طالبة هم على النحو التالي:

* عدد طلاب اللغة الإنجليزية (601,428) طالب/ طالبة.

* عدد طلاب اللغة الفرنسية (1953) طالب/ طالبة.

* عدد طلاب اللغة الألمانية (6) طلاب.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد ومنضبط حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد (5) حالات نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و (2) حالة غش بسماعة بلوتوث وكارت فيزا، و (3) حالات استخدام جهاز الهاتف المحمول وسماعة بلوتوث ، و(3) محاولة غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول وتطبيق "الواتس آب" وعلى النحو التالى:

• اللجنة رقم (1127) بمقر مدرسة الاتحاد العربى الحديثة التابعة لإدارة شرق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط الطالب (م.ح.م.ح) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، كما تم بذات اللجنة ضبط الطالب (م.س.ع.أ.ب) وبحوزته هاتف محمول محمل عليه أسئلة وإجابات تخص المادة داخل دورة المياة.

• اللجنة رقم (1331) بمقر مدرسة بطرة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط الطالب (أ.أ.إ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (903) بمقر مدرسة طه حسين الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية حيث تم ضبط الطالبة (إ.م.إ) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (99) بمقر مدرسة المستقبل الإعدادية ص للبنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالب (م.م.س.ب) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1595) بمقر مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية حيث تم ضبط الطالبة (د.س.ع.أ) خلال محاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول وتلقي إجابات عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (481) بمقر مدرسة الشهيد خالد مصطفى ب. بنات التابعة لإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف حيث تم ضبط الطالب (أ.م.ي) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1876) بمقر مدرسة دير مواس الثانوية التجارية التابعة لإدارة دير مواس التعليمية بمحافظة المنيا حيث تم ضبط الطالب (ن.أ.أ) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1902) بمقر مدرسة ديروط الثانوية للبنين التابعة لإدارة ديروط التعليمية بمحافظة أسيوط حيث تم ضبط الطالب (ح.ز.ع) خلال محاولة الغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول عبر تطبيق "الواتس آب" وتم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (633) بمقر مدرسة منوف الثانوية الرياضية للبنين التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية حيث تم ضبط الطالب (م.م.أ) خلال محاولته الغش باستخدام سماعة بلوتوث وتم التحفظ على السماعة والهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (387) بمقر مدرسة الشيخ زايد الرسمية للغات التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية بمحافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالبة (هـ.م.ر) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وكارت فيزا أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

• اللجنة رقم (1821) بمقر مدرسة العدوة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة العدوة التعليمية بمحافظة المنيا حيث تم ضبط الطالبتين (أ.ع.م)، (أ.ج.ع) خلال محاولة الغش باستخدام سماعة بلوتوث وجهاز الهاتف المحمول أثناء انعقاد الامتحان وتم التحفظ على الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبتين المذكورتين.

• اللجنة رقم (2007) بمقر مدرسة ساقلته الثانوية للبنين التابعة لإدارة ساقلته التعليمية بمحافظة سوهاج حيث تم ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته أداء الامتحان بدلاً من الطالب (م.أ.م) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

• اللجنة رقم (1980) بمقر مدرسة المراغة الثانوية الجديدة التابعة لإدارة ساقلته التعليمية بمحافظة سوهاج حيث تم ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته أداء الامتحان بدلًا من الطالب (م.ع.م.أ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أعلن حجازي أن ما ورد بتقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر قد تضمن أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفي سياقٍ متصل أعلن حجازي أنه قد تم الانتهاء من أعمال التقدير لمادة اللغة العربية والتي قام الطلاب بأداء الامتحان فيها بإجمالي عدد (588,463) طالبًا/ طالبة، وسوف يتم الإعلان غدًا عن النسبة المئوية للنجاح عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من رفعها على موقع الوزارة.

جدير بالذكر أنه من المقرر إيقاف سير الامتحانات وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وسوف تستأنف الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018 حيث سيؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (368,349) طالبًا/ طالبة بينما سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي عدد (254,508) طالبًا/ طالبة.