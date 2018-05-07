ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته سجائر مهربة.. وتنفيذ 401 هارب من أحكام بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط صاحب سوبر ماركت بمنطقة الهلال ثان الغردقة وبحوزته عدد 179 علبة سجائر مختلفة الأنواع " غير خالصة الرسوم الجمركية".

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4056 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

من ناحية أخرى، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد محمد عبد العظيم من ضبط المحكوم عليه الهارب " محمد . م " فى القضية رقم 11594 جنايات قسم اول الغردقة لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامه 500 ألف جنيه .

كما ضبط المحكوم عليه الهارب "عاصم . ع" فى فى قضية اتجار " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامه 10 آلاف .

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " رمضان . ع " فى القضية رقم 3373 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات 500 ألف جنيه .

كذلك تم ضبط المحكوم عليه الهارب " محمود . ا " فى القضية رقم 7287 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2014 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه.

وتم ضبط المحكوم عليه الهارب " سيد . ص " عاطل ومقيم عزبة دسوق – البساتين - القاهرة فى القضية رقم 54 جنايات قسم الشيخ زايد – الجيزة لسنة 2015 " مخدرات " حصر 2531/2016 جنوب الجيزة كلى 319/2015 والمحكوم عليه فيها بالسجن10 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط 401 حكما متنوعا ما بين مستأنف وجزئى .