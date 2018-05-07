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الإثنين، 07 مايو 2018 03:47 ص
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صور.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل مطلوب أمنى فى منطقة عسير

الإثنين، 07 مايو 2018 03:15 ص
صور.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل مطلوب أمنى فى منطقة عسير القوات السعودية
وكالات
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صرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، بأنه "الحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 3 / 8 / 1439هـ، عن استشهاد أربعة من رجال الأمن أثناء أداء عملهم فى نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتى المجاردة وبارق، فى منطقة عسير، بعد تعرضهم لإطلاق نار من مصدر مجهول، وتمكن رجال الأمن من القبض على شخصين من المتورطين فى هذه العملية الإجرامية، ومقتل شريكهم الثالث بعد تبادل إطلاق النار معه أثناء محاولته الفرار".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إنه نتيجة للمتابعة وتعقب العناصر المتورطة فى الجريمة، فقد تم رصد وجود المطلوب للجهات الأمنية: خالد محمد على الشهرى (سعودى الجنسية) فى منزل ذويه بقرية الوهدة فى محافظة النماص، مساء السبت، وعند محاصرته وتوجيه النداءات له بتسليم نفسه رفض الاستجابة وهاجم رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته فتم التعامل معه وفق مقتضيات الموقف و تحييد خطره مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى.

المطلوب خالد محمد علي الشهري
المطلوب خالد محمد علي الشهري

 

سيارة الشرطة السعودية
سيارة الشرطة السعودية

 

قوات الأمن السعودية
قوات الأمن السعودية

 

مضبوطات
مضبوطات

 

 

 


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