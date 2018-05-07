صور.. أنصار حزب النهضة التونسى يحتفلون بالفوز فى الانتخابات البلدية

كتب عبد الوهاب الجندى

تجمع بضعة مئات من أنصار حزب النهضة التونسى الذى أعلن فوزه فى الانتخابات البلدية، رافعين أعلام تونس وأعلام النهضة ورددوا الأهازيج وأشعلوا الألعاب النارية احتفالا بالفوز، وفق صور رويترز.

وفى وقت سابق أعلن مسئولون من حزب النهضة فى تونس فوز حزبهم متقدما على منافسه "نداء" فى أول انتخابات بلدية حرة فى خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطى فى البلاد.



احتفالات حزب النهضة



أنصار حزب النهضة



جانب من الاحتفال



شعارات حزب النهضة