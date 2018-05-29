البترول: ارتفاع تكلفة بنزين 92 لـ7.5 للتر و155جنيها لأنبوبة البوتاجاز

كتب أحمد أبو حجر

كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن تكلفة إنتاج المنتجات البترولية والوقود ارتفعت بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتى كانت تخطت مستوى 80 دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض إلى مستوى 75 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصدر فإنه عند حساب قيمة تكلفة إنتاج المنتجات البترولية عند متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.8 جنيه للدولار، فان قيمة إنتاج بنزين 95 تصل إلى حوالى 8.5 للتر الواحد بفارق 2 جنيه تقريبا للتر الذى يباع فى السوق المحلية بـ6.60 جنيها، وهو ما يعنى أن بنزين 95 أصبح مدعوما من قبل الدولة بجنيهين بحسب المصدر.

وبحسب المصدر فإن تكلفة إنتاج بنزين 92 قد تخطت حاجز ال 7.5 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، وهو ما يعنى أن تكلفة دعم البنزين تصل إلى نحو 2.5 جنيه فى اللتر الواحد.

وتخطت تكلفة إنتاج بنزين 80 حاجز الـ 6.65 جنيها للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، فى حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر.

ويقول المصدر، إن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلى ارتفعت لتتجاوز حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيها.

وكانت وزارة المالية، قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها فى العام المالى 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكى فى مشروع موازنة العام المالى القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موزانة العام المالى 2017-2018.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك نسبة 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.

كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها لأسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.