الرئيس التونسى يقرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج لأجل غير مسمى

تونس (أ ش أ)

قرر رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى اليوم الاثنين، تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى.

وأكدت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية أن "الرئيس السبسى أبلغ قادة الأحزاب والمنظمات التونسية الموقعة على أطراف وثيقة قرطاج خلال اجتماع فى قصر الرئاسة بقرطاج قراره القاضى بتعليق العمل بالوثيقة، واختتام الاجتماعات حول وثيقة قرطاج الثانية.

جاء ذلك عقب اجتماع الأطراف التونسية الموقّعة على اتّفاق قرطاج مع الرئيس الباجى قايد السبسي، للمصادقة على وثيقة قرطاج 2 التى تتضمّن أولويات الإصلاحات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، إلى جانب إمكانية النظر فى تغيير الحكومة.

يذكر ان رئيس الجمهورية التونسى الباجى قائد السبسى أكد - خلال الاجتماع الأخير للموقعين الذى عقد الجمعة - أن تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب المرور بمجلس نواب الشعب، وإذا تمّ الاتّفاق على تغيير الحكومة يجب اتباع الطرق القانونية.

وأضاف السبسى أن لجنة الخبراء اتّفقت على 63 نقطة بوثيقة قرطاج ٢ ، مشيرا إلى أن النقطة 64 تتعلّق بتغيير الحكومة، والخلاف حول ما إذا كان التغيير يشمل رئيس الحكومة أم لا.