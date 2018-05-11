تمشيط 7 مزارع وفحص 257 شخصا فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

تمشيط 7 مزارع وفحص 257 شخصا فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفيةالجمعة، 11 مايو 2018 01:44 م
حملة أمنية - أرشيفية
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى.
أسفرت الحملة عن فحص 7 مزارع بمدق على عقدة الخطاطبة دائرة مركز السادات، وفحص 147 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين عدا "ى.ع.ا" مقيم السادات مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" الحكم حبس شهرين.
كما تمكنت الحملة من فحص 9 أشخاص سياسيا تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 32 شقة مفروشة و69 شخص جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 9 قضايا إشغالات المقاهى، و5 قضايا مخالفة المحال العامة، وقضية مخالفة المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.
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