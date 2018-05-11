video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تمشيط 7 مزارع وفحص 257 شخصا فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 11 مايو 2018 01:44 م
تمشيط 7 مزارع وفحص 257 شخصا فى حملة أمنية مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

‏شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ‏ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى.
 
أسفرت الحملة عن فحص 7 مزارع بمدق ‏على عقدة الخطاطبة دائرة مركز السادات، وفحص 147 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين عدا "ى.ع.ا" مقيم السادات مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" الحكم حبس شهرين.
 
كما تمكنت الحملة من ‏فحص 9 أشخاص سياسيا تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 32 شقة مفروشة ‏و69 شخص جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 9 قضايا إشغالات ‏المقاهى، و5 قضايا مخالفة المحال العامة، وقضية مخالفة المقاهى بدائرة ‏قسم شبين الكوم.‏

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 40 قضية تموينية وضبط 4 أطنان أسمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

حملة امنية

فحص




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة