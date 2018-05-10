"تموين الغربية" تضبط ألعابا نارية ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، ولحوم مذبوحة خارج المجازر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط كل من الرفاعى ا ى 53 سنة صاحب مصنع جبن بدون ترخيص بمنطقة الجمهورية ثان المحلة وبحوزته 500 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك، و250 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك، و20 عبوة فارغة معدة للتعبئة فى المحضر 688 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المحلة.

وضبط "فؤاد ا ر" 61 سنة صاحب محل بقالة بقرية نهطاى مركز زفتى وبحوزته 2422 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى المحضر 7691 جنح مركز زفتى.

كما تم ضبط 400 صاروخ ألعاب نارية محدثهة للصوت والشرر بحوزة بائع متجول صاحب فرش بمنطقة كوبرى القرشى ثان طنطا، فر هارباً أثناء مشاهدة سيارة الحملة فى المحضر رقم 679 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط حمادة ع ع 34 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بقرية دمشيت مركز طنطا وبحوزته 61 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة فى المحضر 407 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا. وضبط رضا ع ع 48 سنة صاحب منفذ لبيع اللحوم المجمدة بشارع الجلاء ثان طنطا – مقيم بمنطقة السلخانة ثان طنطا وبحوزته 16.700 كجم لحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك فى المحضر 690 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان طنطا.

وضبط محمد ا م 44 سنة صاحب فرش لبيع اللحوم بقرية سبرباى مركز طنطا مقيم بمنطقة كفر القرشى ثان طنطا وبحوزته 13.400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية فى المحضر 410 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

كما تم ضبط أحمد ا ا س 20 صاحب منفذ لبيع اللحوم المجمدة بقرية سبرباى مركز طنطا مقيم بقرية بوريك الحجر مركز طنطا وبحوزته 5.390 كجم لحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 411 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وضبط وائل ا م 39 سنة صاحب محل عطارة بمنقطة الجمهورية ثان المحلة وبحوزته 145 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة فى المحضر رقم 687 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المحلة.

وضبط عاصم م م 46 سنة صاحب بقالة بقرية الرجبية مركز السنطة وبحوزته 18 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 8711 جنح مركز السنطة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.