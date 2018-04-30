تضامن أسيوط: تطوير 60 منزلا بقرية صنبو بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والأورمان







أسيوط - محمود عجمى

قالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إنه تم تسليم 60 منزلا بعد التطوير بقرية صنبو التابعة لمركز ديرط، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وبالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

وأضافت فاطمة الخياط لـ"اليوم السابع": أعمال تطوير الـ 60 منزلا بقرية صنبو بمركز ديروط تشمل الأسقف والمحارة والنجارة والسيراميك والكهرباء والدهانات والتشطيب النهائى؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا، وفى إطار دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المساهمة مع الجهاز التنفيذى فى تلبية احتياجات المواطنين.

وفى سياق آخر، عقدت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، اجتماعا مع مديرى الإدارات والوحدات الاجتماعية والإدارات الفنية لعرض الإنجازات الربع سنوية، والتى تمت على أرض المحافظة، ومتابعة مشروعات الخطة 2017-2018، والمشكلات التى تواجه الإدارات وطرح الحلول ومقترحات تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشارت الخياط إلى أنه تم عرض إنجازات برامج الحماية والمشروعات المنفذة لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى للمرأة، مثل مشروع تنمية المرأة الريفية وأنشطة وبرامج التأهيل لذوى الإعاقة، مشددة على أهمية الالتزام بمتابعة أنشطة الجمعيات ودورها فى تنمية المجتمع، وأيضا متابعة دور الحضانة ودور الأيتام من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتحقيق أفضل رعاية لأبنائنا.