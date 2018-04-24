ضبط مصنعين لتصنيع الحلاوة غير مرخصين ولحوم منتهية الصلاحية بسور ماركت بقليوب







القليوبية نيفين طه

نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفه والغير مرخصه بمدينة قليوب وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين لتصنيع الطحينه غير مرخصين، ومحطة لتموين السيارات

وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث التموين بالقليوبية بشن حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفه والغير مرخصه بمدينة قليوب، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "محمد. ع 34 سنه، مدير المسئول عن مصنع حلاوة طحينية، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص واستخدامة علامة تجارية غيرمسجلة، وإبراهيم. س 28سنه، المدير المسئول عن مصنع حلاوة طحينية، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص واستخدامة علامة تجارية غيرمسجلة .

كما تم ضبط المدعو بسام. ف 38سنه صاحب محطة لتموين السيارات بدون ترخيص من الجهات الرقابية المختصة، وحيازته وتجميعه وعرضه للبيع

مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة ( ســــــــولار ) والتى يتم تجميعها ، وتهريبها من محطات تموين السيارات بغرض بيعها لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمى المعلن عنه لتحقيق مكاسب غير مشروعه من جراء ذلك وضبط، بحوزته 3500لتر سولار مدعم، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر شنت مباحث التموين في القليوبية بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على السلع الغذائية مجهولة المصدر بمدينة قليوب تزامنا مع قرب شهر رمضان.

وأسفرت الحمله عن ضبط المدعو "أحمد. س صاحب سوبر ماركت، وذلك لحيازته وعرضة للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الادمى وتم ضبط (11 كيس خلطة لحوم ودواجن منتهي الصلاحية - 48 باكو قرفة منتهي الصلاحية، 10 علبة توابل زنه العلبة 30 جم منتهية الصلاحية، 4 كيس شربة دجاج زنه الكيس 56جم منتهي الصلاحية.

وعوباشي. س صاحب سوبر ماركت وذلك لحيازته وعرضة للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام

الادمى وتم ضبط الاتى ( 6 زجاجه مياة غازية ميرندا سعه 1 لتر منتهية الصلاحية، و9 كيس سناكس منتهي الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.