صور.. اضبط مخالفة.. غرفة صرف بدون غطاء بطريق الكورنيش بشبين الكوم

صور.. اضبط مخالفة.. غرفة صرف بدون غطاء بطريق الكورنيش بشبين الكومالثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:24 م
غرفة الصرف بدون غطاء
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اشتكى مواطنون من عدم وجود غطاء غرفة الصرف الصحى بطريق شبين الكوم، مطالبين بسرعة حسم الأمر حتى لا ينذر بكارثة.
وأكد أحمد شوقى شعبان، أحد المواطنين، على أن عدم وجود غطاء لغرفة الصرف الصحى الذى يهدد حياة المواطنين وخاصة من كبار السن والذين من الممكن أن يسقطوا فى هذه البالوعة.
وناشد شعبان بأن يتم المتابعة المستمرة لكل البالوعات بالطرق المختلفة من أجل الوصول إلى التأمين الكاملة .
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