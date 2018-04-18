video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان بالفاتيكان

الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:32 م
خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان بالفاتيكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز


الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، فى مكتبه بقصر اليمامة، رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان فى دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطرفين أكدا - خلال اللقاء - على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات فى نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيطاليا تستضيف مؤتمر الحوار بين الأديان وتعزيز السلام الخميس المقبل

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

خادم الحرمين

المجلس البابوى للحوار

الفاتيكان

السعوديه

الحوار بين الاديان




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة