خادم الحرمين يستقبل رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان بالفاتيكان







الرياض (أ ش أ)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، فى مكتبه بقصر اليمامة، رئيس المجلس البابوى للحوار بين الأديان فى دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الطرفين أكدا - خلال اللقاء - على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات فى نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم.