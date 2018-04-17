متحدث سابق باسم لجنة الصليب الأحمر: المؤسسات الصحفية تحتاج لإدارة أزمات







الإسكندرية- هناء أبو العز

استعرض المتحدث السابق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المدرب محمد سلطان، خلال جلسة آليات مواجهة الأزمات بمنتدى الإسكندرية للإعلام ضرورة الحاجة فى المؤسسات الإعلامية إلى متحدث إعلامى وإدارة أزمات.

وأوضح أنه ليس بكاف أن تتولى المؤسسة التعامل مع أزماتها بعفوية أو من خلال فريقها الصحفى ، مشيرًا إلى ضرورة تبني خطوات استراتيجية لإدارة الأزمات الإعلامية.

وتطرق سلطان، المتحدث السابق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إدارة المؤتمرات الصحفية، وضرورة الحاجة إلى عدم الكذب على الصحفيين واستخدام المعلومات الصحيحة فقط.

واستعرض سلطان، ضرورة الخروج بدروس مستفادة من كل موقف أو أزمة تتعرض له المؤسسات لتداركها مستقبلًا، وتوظيف كل قطاع بلغة تتماشى معه، ملمحًا إلى أن لغة مواقع التواصل الاجتماعي، تختلف عن لغة المؤتمرات الصحفية ولغة المتحدثين الرسميين.

وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد عن مائتي محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام في نجاح 50 مشروع ومبادرة إعلامية.

أنٌشئ "منتدى الإسكندرية للإعلام"، عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدي بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة، تلفزيون، الإعلام الإلكتروني)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى.

عقد المنتدى في دورته الأولى في مايو 2013 بعنوان "الإعلام المحلي والتنمية " على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربي وفي أبريل 2015 بالإسكندرية تحت عنوان "الإعلام المجتمعي في العالم العربي"، وفى أكتوبر 2016 ناقش المنتدى موضوع "ريادة الأعمال في مجال الإعلام في العالم العربي"؛ وعام 2017 تناول موضوع "الإعلام والابتكار".