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صور.. محافظ سوهاج : قافلة بيطرية بـ"أولاد إسماعيل" للكشف الطبى على 750 حالة من الحيوانات

السبت، 14 أبريل 2018 04:54 م
صور.. محافظ سوهاج : قافلة بيطرية بـ"أولاد إسماعيل" للكشف الطبى على 750 حالة من الحيوانات قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، أن كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قد قامت بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بتنظيم قافلة طبية بيطرية بقرية أولاد إسماعيل شملت مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي وإعطاء الأدوية واللقاح لأكثر من 750 حالة من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس واغنام ودواجن وتم صرف العلاج المجاني لجميع الحالات ، بمشاركة مجموعة من طلبة الكلية واعضاء هيئة التدريس ، وذلك فى إطار القوافل البيطرية التى تنظمها جامعة سوهاج بمختلف قرى ومدن المحافظة .

ومن جانبه قال محمد إمبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة ، أن القافلة بدأت أعمالها في التاسعة صباحا بقرية اولاد اسماعيل بحضور عميد كلية الطب البيطري ومدير الإدارة البيطرية بالمراغة ورئيس الوحدة القروية ، وقامت القافلة بالكشف علي 750 حالة من الماشية والاغنام والطيور، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات ، وتم رڜ 200 حالة من الحيوانات لمقاومة الفطريات والحشرات ، ولاقت القافلة استحسان كبير من المواطنين .

وأكد المحافظ علي  تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح تلك القوافل وتحقيق أهدافها فى الوصول الى اكبر عدد من المستفيدين ، مشيرا لأهمية دور جامعة سوهاج قاطرة التنمية في المحافظة ، وما تقدمه من مشاركات مجتمعية بالتعاون مع المحافظة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (1)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج 
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (2)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج 
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (3)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج 
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (4)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (5)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج 
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (6)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج 
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (7)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج (8)
قافلة بيطرية للكشف على الحيوانات بسوهاج

 

 


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