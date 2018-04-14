الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بقتل فريق صحفى فى محافظة البيضاء

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بقتل فريق صحفى فى محافظة البيضاءالسبت، 14 أبريل 2018 12:11 ص
رئيس الحكومة اليمنية بن دغر
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اتهمت السلطات اليمنية ميليشيا الحوثى باستهداف سيارة تقل فريق صحفى فى منطقة قانية بمحافظة البيضاء ما أدى لاستشهاد الصحفى اليمنى عبدالله القادرى وأصيب آخرون، مشيرة الى أن القادرى توفى متأثراً بجراحه فيما لا يزال زميله ذياب الشاطر فى العناية المركزة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القصف أدى إلى إحراق سيارة الفريق الإعلامى بالكامل وتم اسعاف المصابين إلى المستشفى ولا يزالون تحت الرعاية الطبية.
وأوضحت الوكالة اليمنية أن القادرى ينضم الى العديد من الصحفيين الذين تعرضوا للقتل على يد ميليشيا الحوثى التى دأبت على استهدف الصحفيين بالقنص والاعتقال منذ انقلابها على الشرعية وشنها حربا همجية على مختلف المحافظات اليمنية منذ ثلاثة أعوام .
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