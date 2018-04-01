صور.. شقيقان بكفر الشيخ يعانيان من ضمور بالأطراف والسمنة ويطلبان المساعدة







كفر الشيخ – محمد سليمان

تتعدد معاناة المرضى بمحافظة كفر الشيخ، ويطالبون بمساعدتهم للتخفيف عن آلامهم التي يشعرون بها، وفى قرية الصراط التابعة لمركز مطوبس، يعانى رب أسرة من السمنة ، وضمور بأطرافه الأربعة ، كما تعاني شقيقته من نفس الأعراض ، وتحولت حياتهما لجحيم، وأصبحت الشقيقة قعيدة الفراش منذ سنوات لا تستطيع الحركة، كما أنه لا يتحرك إلا بمساعدة زوجته ، والتي لا تقوى على حمله.

قال عمرو جمعه عبدالعزيز بهنسي، 30 سنة، إنه يعاني منذ طفولته من ضمور في أطرافه الأربعة ، ولم يجد علاجاً سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة ، وتحمل الآلام على مدار السنوات الماضية ، وما زادآألامه ازدياد وزنه ، مما أفقده الحركة ، ويضطر للاعتماد على زوجته وآخرين لحمله للتوجه لدورة المياه ، أو الانتقال من فراشه حتى لا يُصاب بقرحة الفراش.

وأضاف ، بهنسي لـ " اليوم السابع " ، أن مرضه وسوء حالته جعلته لا يقوى على العمل ، ولا يستطيع رفع ذراعيه ، أو صعود درجة واحدة من درجات السلم ، فاضطر للإقامة في دور أرضي ، ولا يستطيع توفير كل متطلبات أسرته المكونة من 5 أفراد ، زوجته و 3 من البنات ، أصالة بالصف الثاني الابتدائي ، وآلاء بالحضانه وأسماء عامين، ويتقاضى معاش ضمان اجتماعي 450 جنيهاً فقط، والتي لا تكفي العيش الحاف كما يصرف التضامن الاجتماعي لنجلته أصالة الطالبة بالصف الثاني الإبتدائي 80 جنيهاً ، ولكنها تنقطع في فترة الإجازة الدراسية ، ويضطر الاعتماد على مساعدة شقيقه ، برغم أن شقيقه متزوج ويعول أسرة ، ولا مصدر له إلا التوك توك ، كما يعتمد على مساعدة والده ، خاصة أن زوجته ربة منزل ولا تعمل، مؤكداً أنه يتكلف علاج شهري لحالته تتعدى ال500 جنيه شهرياً .

وطالب بهنسي ، أهل الخير والأطباء بمساعدته ومساعدة شقيقته شهيرة 35 سنة التي تعاني من ضمور في الأطراف الأربعة ، يالإضافة للسمنة المفرطة حيث إن وزنها 200 كيلو.

وأضاف بهنسي ، أنه يخشى أن تكبر بناته الثلاثة وهو قعيد الفراش لا يستطيع توفير احتياجتهن ، ويرى في عيونهن عجزه فتزداد آلامه ، وتساءل : "هل أجد من الأطباء من يخفف ألامى ويساعدنى على الشفاء". للتواصل مع الحالة .. محمول بهنسى : 01011715287.

4- تابع التقثرير الطبي الخاص ببهنسي



2- معاناة بهنسي بكفر الشيخ ويطالب المساعدة لتخفيف ألامه



3- التقرير الطبي الخاص ببهنسي

تعليق الصور

1- بهنسي رب اسرة عاجز عن الحركة

2- معاناة بهنسي بكفر الشيخ ويطالب المساعدة لتخفيف ألامه

3- التقرير الطبي الخاص ببهنسي

4- تابع التقثرير الطبي الخاص ببهنسي