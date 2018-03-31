صور.. الدفاع الروسية: نقل 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين السورية لإدلب

صور.. الدفاع الروسية: نقل 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين السورية لإدلبالسبت، 31 مارس 2018 09:52 ص
المدنيين والمسلحين يغادرون الغوطة الشرقية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أنه تم نقل أكثر من 38 ألف مسلح مع عائلاتهم من مدينة عربين بالغوطة الشرقية إلى مناطق خفض التصعيد فى محافظة إدلب.
وقالت الوزارة فى بيان (نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية):" إنه تم نقل 38 ألف مسلح وأفراد عائلاتهم إلى محافظة إدلب منذ بدأت الحملة فى عربين".
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى قرر تمديد الهدنة الإنسانية لخروج المسلحين المتبقين من "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية.
وأشار البيان إلى أنه تم خروج أكثر من 6 ألاف مسلح مع عائلاتهم يوم أمس الجمعة من عربين إلى محافظة إدلب.
استعدادات نقل المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية
المدنيين والمسلحين يصعدون الأتوبيسات للخروج من الغوطة
آلاف المدنيين والمسلحين يغادرون الغوطة الشرقية
منطقة تجمع المدنيين لمغادرة الغوطة الشرقية
سوريون داخل أتوبيس لمغادرة الغوطة الشرقية
طفلة سورية داخل أتوبيس يستعد لمغادرة الغوطة الشرقية
رجل سورى يحمل طفلته لمغادرة الغوطة الشرقية
طفل سورى يحمل ملابسه لمغادرة الغوطة الشرقية
طفل سورى يحمل طعامه أثناء مغادرة الغوطة الشرقية
أطفال سوريا يغادرون الغوطة الشرقية
المسلحون السوريون يستعدون لمغادرة الغوطة الشرقية
إجراء فحص طبى لطفل سورى قبل مغادرته الغوطة الشرقية
مسلح سورى ضمن الفوج المغادر من الغوطة الشرقية
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