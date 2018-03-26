رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفينالإثنين، 26 مارس 2018 10:47 ص
المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي يدلى بصوته
كتبت أسماء زيدان
إضافة تعليق
أدلى قبل قليل، المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، التى يتنافس بها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ونظيره موسى مصطفى موسى، بمدرسة النور للمكفوفين الواقعة بشارع الكوثر بالدقى، حيث وقف قرابة الربع ساعة فى الطابور الممتد أمام اللجنة.
وتمتد الانتخابات على مدار ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، وسط حالة من الهدوء والإقبال الكبير على الانتخابات من قبل المواطنين.
إضافة تعليق
رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة