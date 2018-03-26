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رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين

الإثنين، 26 مارس 2018 10:47 ص
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي يدلى بصوته





كتبت أسماء زيدان
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أدلى قبل قليل، المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، التى يتنافس بها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ونظيره موسى مصطفى موسى،  بمدرسة النور للمكفوفين الواقعة بشارع الكوثر بالدقى، حيث وقف قرابة الربع ساعة فى الطابور الممتد أمام اللجنة. 


وتمتد الانتخابات على مدار ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، وسط حالة من الهدوء والإقبال الكبير على الانتخابات من قبل المواطنين.

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين (1)
 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين (2)
 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين (3)
 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين (4)

 


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