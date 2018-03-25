موجز أخبار الساعة 10 مساء.. الداخلية تثأر لشهداء الإسكندرية







نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، منها: أنه بعد ساعات قليلة على المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، نجحت أجهزة الأمن فى التوصل لهوية مرتكبى الحادث، واستهداف مكان وجودهم، ولدى تبادلهم إطلاق الرصاص مع الشرطة قتلوا جميعًا.

عرض الإعلامى أحمد موسى، بطاقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية مصر 2018، المقرر انطلاقها فى الداخل، غداً الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

نفت وزارة الموارد المائية والرى، قيامها بتنفيذ أى مشروعات لحفر ترعة تحت مسمى "ترعة الكرامة" فى إطار مشروع أطلق عليه "مشروع مستقبل مصر" والذى ذكر أنه يستهدف زراعة من 1-8 ملايين فدان بالصحراء الغربية، وعدم قيامها بتنفيذ أى مشروعات لحفر ترع بالمنطقة المذكورة أو بالصحراء الغربية تحت أى مسمى.

استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو"اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة عن انتخابات الرئاسة بغرض تشوية العملية الانتخابية.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمى للذين لا يرغبون في المشاركة فى أعمال لجان امتحان الثانوية العامة الاعتذار، حيث يمكن لغير الراغبين فى عدم المشاركة الدخول على الرابط التالى للتسجيل.

فى لفتة إنسانية، خصص قطاع حقوق الإنسان أرقام تليفونات للتواصل مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة على مستوى الجمهورية لاصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.

هناك عدد من العقوبات نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية ضد كل من يرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون ، وهى ما يعرف بـ "جرائم الانتخابات"، والتى من بينها أى استخدام للقوة أو الترويع أو أى تصرف يهدد سلامة العملية الانتخابية، وأبرز هذه الجرائم وعقوباتها هى:

نجح النجم المصري محمد الننى، المحترف فى نادى أرسنال الإنجليزى، فى تحقيق حلم الطفل عمر أحمد الشبراوى، ابن الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوى، بمنحه قميصه الخاص مع منتخب مصر، عليه توقيع كل نجوم الفراعنة.

بعد ساعات قليلة على المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، نجحت أجهزة الأمن فى التوصل لهوية مرتكبى الحادث، واستهداف مكان وجودهم، ولدى تبادلهم إطلاق الرصاص مع الشرطة قتلوا جميعًا.