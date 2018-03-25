10 أفعال خلال العملية الانتخابية تؤدى بأصحابها إلى السجن .. تعرف عليها







كتبت هدى أبو بكر

هناك عدد من العقوبات نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية ضد كل من يرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون ، وهى ما يعرف بـ "جرائم الانتخابات"، والتى من بينها أى استخدام للقوة أو الترويع أو أى تصرف يهدد سلامة العملية الانتخابية، وأبرز هذه الجرائم وعقوباتها هى:

1 - تخلف المقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين عن الإدلاء بصوته دون عذر (غرامة 500 جنيه).



2 - استخدام القوة والعنف مع رئيس اللجنة الانتخابية أو أحد أعضائها بقصد منعه عن أداء عمله (حبس 5 سنوات) ويشدد حسب نوع الضرر.

3 - امتناع الموظف العام عن أداء عمله لتعطيل أو عرقلة الاقتراع أو الفرز (السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات).



4 - كل من يهدد رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء مهام عمله (الحبس مدة لا تزيد عن سنتين).

5 - إهانة أو سب رئيس اللجنة أو أعضائها (حبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 أو إحداهما).



6 - كل من يستخدم الترويع أو التخويف للتأثير على سلامة الانتخابات (حبس سنتين إذا لم يبلغ مقصده وتصل لـ5 سنوات إذا بلغ مقصده).

7 - كل من يهدم أو يتلف عمدا المنشآت ووسائل الانتقال المستخدمة فى الانتخابات بقصد عرقلتها (السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه).



8 - من يخفى أو يتلف أى ورقة تتعلق بالانتخابات بقصد تعطيلها أو إعادتها (حبس مدة لا تقل عن سنتين)

9 - كل من استعمل القوة والتهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته وكل من أعطى أو عرض فائدة لكى يحمل الناخب على الإدلاء بصوته (حبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحداهما).



10 - من يدلى بصوته فى الانتخابات وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك (حبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحداهما).